Os interessados podem candidatar-se para a mais recente edição da Discover Vodafone Graduates.

Já estão abertas as candidaturas para a mais recente edição do programa Discover Vodafone Graduates, através do qual a rede de telecomunicações integra jovens considerados de elevado potencial nos seus quadros. Desta vez, há cerca de duas dezenas de lugares disponíveis.

