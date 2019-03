Visa lança desafio para empreendedoras com prémio de 90 mil euros

Depois de quatro edições regionais, a Visa lança o desafio em todo o mundo ao mesmo tempo. Com o Visa Everywhere Initiative, a gigante mundial dos pagamentos procura mulheres que criem soluções inovadoras na área das FinTech e de Impacto Social. As duas ideias vencedoras vão receber um prémio de 100 mil dólares, cerca de 90 mil euros.

