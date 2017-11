Pub

O ministro Vieira da Silva não se mostrou surpreendido com o fim do pagamento dos subsídios por duodécimos porque este é que era uma exceção.

"A exceção era não fazer o pagamento dos subsídios na altura das férias e do Natal" afirmou esta sexta-feira o ministro Vieira da Silva, adiantando que concorda com a decisão tomada pelos deputados no sentido de acabar com o regime que permitia aos trabalhadores do sector privado receber metade de cada um daqueles subsídios em prestações mensais.

