Victor Ribeiro: Este é um encontro enciclopédico

O dia de ontem (quinta-feira) foi enciclopédico e o de hoje (sexta-feira) vai ser igualmente enciclopédico. Esta foi a constatação de Victor Ribeiro, CEO do Global Media Group, feita no discurso de boas-vindas de mais um dia de trabalhos do Lisbon Mobi Summit, que está a decorrer no SUD Lisboa.

Ao dar as boas vindas aos parceiros neste evento, Victor Ribeiro recordou os trabalhos do dia anterior e fez uma antevisão dos que vai acontecer até domingo à beira-rio. O especial destaque foi para os debates sobre a descarbonização, smartcities, segurança rodoviária, entre outros.

Dirigindo-se ao público em geral, Victor Ribeiro alertou para atividades mais lúdicas que vão acontecer no fim de semana. "Será uma grande operação de contacto, com vista para o futuro e aberto ao público", disse o CEO do Global Media Group, enumerando os veículos que vão estar à disposição de todos que queiram comparecer em Belém. São eles, entre outros, viaturas autónomas, carros elétricos, scooters, trotinetes e jogos de mobilidade virtual.