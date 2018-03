Pub

Lucros baixaram de 215 para 166 milhões, mas o grupo garante que os valores não são diretamente comparáveis. Dívida líquida reduzida em 103 milhões

A Sonae SGPS encerrou 2017 com um volume de negócios consolidado de 5,710 mil milhões de euros, um aumento de 7,1% face ao ano anterior. Num exercício marcado pela "melhoria da rentabilidade de todos os negócios", com o EBITDA subjacente a crescer 6,9%, para 336 milhões de euros, o grupo liderado por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério obteve resultados líquidos de 166 milhões, menos 49 milhões de euros do que em 2016. O valor "não é diretamente comparável com o do ano anterior, nomeadamente devido ao efeito dos resultados não recorrentes", pode ler-se no comunicado enviado à CMVM.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia