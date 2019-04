Vaga de contratações da TAP ‘rouba’ tripulantes a companhias do Médio Oriente

Fecharam a porta a Portugal e à crise com um bilhete só de ida para o Médio Oriente. Cruzaram os céus em inglês ao serviço de companhias como a Emirates, Qatar ou Ethiad, mas agora, a nova vaga de contratações lançada pela TAP está a fazer regressar muitos tripulantes e pilotos para voarem com as cores nacionais.

