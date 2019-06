Vaga de calor até 40 graus atinge Europa, mas em Portugal chove

Enquanto em Portugal o clima mantém-se ameno e com chuva neste início de semana (o sol só será mais forte no final da semana), em Espanha, França e no resto da Europa central vem aí uma onda de calor potencialmente perigosa os termómetros devem mesmo subir até aos 40 graus. Por cá, aguaceiros e temperaturas amenas serão o prato do dia, com o sol a aparecer mais forte a partir do meio da semana.

