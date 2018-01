Pub

A Unidade de Grandes Contribuintes foi responsável pela cobrança de 19 mil milhões de euros de impostos em 2017 - mais 3,3 mil milhões do que em 2016.

Os dados são ainda preliminares, mas a Unidade de Grandes Contribuintes (UCG) foi responsável pela cobrança de cerca de 19 mil milhões de euros de impostos, o que equivale a cerca de 45% do total da receita fiscal arrecadada no ano passado. São mais 3,3 mil milhões de euros do que em 2016.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia