A Tesla apresentou ontem o seu primeiro pesado elétrico, mas ofuscou a estreia do camião com um roadster vermelho, um desportivo de 200 mil dólares que Elon Musk prometeu ser o mais rápido de sempre de produção em série.

O espetáculo impressionou o público, embora a quantidade de produtos lançados pela empresa tenha deixado a cabeça dos analistas a andar à roda, já que a Tesla está com dificuldades para produzir o novo modelo acessível, o Model, 3, da qual depende o seu futuro.

Quando a apresentação do pesado parecia estar a terminar, de dentro do camião saiu o desportivo, com tejadilho de vidro removível, de quatro lugares e autonomia de 1000 km - um recorde, segundo Musk. O roadster vai dos 0 aos 100 em 1,9 segundos e pode atingir os 402 km/h.

"Será possível ir de LA a São Francisco, e voltar, sem recarregar. O objetivo disto é dar um golpe duro aos carros de gasolina. Guiar um carro a gasolina vai parece andar num motor a vapor", disse Musk.

Os primeiros mil carros vão custar 250 mil dólares, com o preço a baixar depois para 200 mil. Musk não deu o preço para o camião, que começará a ser produzido em 2009. O roadster ficará disponível no ano seguinte.

