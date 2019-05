U.Coimbra recebe o maior evento de empreendedorismo universitário ibérico

A Universidade de Coimbra, instituição selecionada para organizar este ano o Explorer Day, vai receber a 10 de julho, no Convento de S. Francisco, cerca de 800 participantes, entre estudantes e peritos de negócios e inovação. O evento marca a conclusão de mais uma edição do Programa Explorer, um acelerador de ideias de negócios de universitários empreendedores, que é uma iniciativa impulsionada pelo Santander Universidades, com a coordenação do Centro Internacional Santander Empreendimento (CISE).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia