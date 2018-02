Pub

Plataforma de transporte de mercadorias

A MUB Cargo, que funciona como um Uber das mercadorias, ainda não fez dois anos de existência e prepara já o arranque no próximo mês de Março da nova versão da plataforma online. Ainda este ano, em Setembro, o plano da empresa é entrar no mercado espanhol.

Depois de Espanha, a internacionalização é para continuar: "gostávamos de entrar em França, na Holanda e na Alemanha. Estes países foram escolhidos tendo em conta o tamanho do mercado e a proximidade geográfica, que nos permite aproveitar a rede de transportadores já associados à plataforma", revela Mariana Gomes, cofundadora e diretora executiva da MUB Cargo.

O inovador modelo de negócio, que foi finalista do Prémio Inovação NOS o ano passado, funciona com uma plataforma móvel cujos utilizadores são tanto particulares como empresas e serve para transporte de qualquer mercadoria, a qualquer hora. Pode ser tanto uma mudança de casa como o envio urgente de documentos.

À distância de um clique, o cliente lança o pedido de transporte definindo um ponto de partida e um destino e esclarecendo volumes e pesos das mercadorias. Aí entra numa espécie de leilão, aguardando pelas propostas de preços das transportadoras. É como uma bolsa de transportadores e clientes, que coloca uns e outros em contacto, bastando aceder a uma aplicação no telemóvel.

Nem os clientes nem os transportadores (que já estão pré-inscritos) pagam pelo login na plataforma da MUB Cargo. O negócio é cobrar a transação ao cliente, pagar ao transportador e cobrar-lhe um fee.

Os parceiros de transporte da MUB Cargo, que faturou 50 mil euros em 2017, são já mais de 400 e os utilizadores 10 mil, na sua maioria empresas, adianta Mariana Gomes, que fazem até 50 envios por mês, independentemente do setor.

Quanto a novidades da nova versão da plataforma, Mariana Gomes explica que "terá bastantes melhorias de utilização e apresentará mais opções de preço para determinada necessidade de envio, juntamente com as respetivas condições da transportadora que os apresenta (por exemplo, horários de entrega possíveis, comentários dos utilizadores, etc.), facilitando assim um processo de decisão mais imediato por parte do utilizador".

Para conquistar mais clientes, a estratégia da MUB Cargo vai passar por "aumentar o orçamento destinado à otimização das campanhas de marketing online". Conquistar mais parceiros é outro objetivo que está sempre na mente dos responsáveis da empresa, diz a responsável, "porque quanto mais transportadores estiverem associados à plataforma, melhor é o tempo de resposta e o preço apresentado aos clientes".

