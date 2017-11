Pub

Serviço UberEats vai estar disponível em toda a cidade e conta com mais de 90 restaurantes parceiros

A Uber lança o seu serviço de entrega de comida em Portugal esta terça-feira. O UberEats começa para já em toda a cidade de Lisboa, onde vai contar, no início, com mais de 90 restaurantes parceiros. A nova ferramenta estará operacional a partir do meio-dia na aplicação da Uber em Portugal.

