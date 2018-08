Turistas dão a Portugal 15 mil milhões de euros em 2017

O crescimento do turismo em Portugal tem feito sorrir a economia e a prova disso são os mais recentes dados da Organização Mundial de Turismo. No ano passado, Portugal registou 17 mil milhões de dólares (15 mil milhões de euros) em receitas provenientes do Turismo. Um aumento de mais 4 mil milhões de dólares face a igual período homólogo (14 mil milhões de dólares, ou seja, 12 mil milhões de euros em 2017).

