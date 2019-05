Turismo quer novo centro de congressos em Lisboa

O Turismo de Portugal conseguiu trazer, este ano, 130 eventos para o país, metade dos quais ainda se vão realizar. Numa altura em que a expansão da FIL parece ser uma incógnita, Lisboa vê com bons olhos a construção de um novo espaço.



A Associação de Turismo de Lisboa espera que se realizem este ano na capital 250 eventos, “a maioria para mais de 500 pessoas”. Mas para que Lisboa mantenha a sua “boa reputação internacional”, o organismo máximo do turismo da capital apela à criação de um novo centro de congressos que permita dar resposta a eventos como a Web Summit… mas não só. No ano passado, só a maior conferência de tecnologia e empreendedorismo trouxe a Lisboa 70 mil pessoas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia