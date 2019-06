"Só uma única vez senti que ser mulher e mãe me tinha retirado uma oportunidade"

Pré-publicação No livro Confiança, que apresenta nesta semana, Assunção Cristas fala de temas que lhe são caros como o território, a justiça, o estado social e a demografia. Neste excerto, tirado do início do livro, conta como a sua vida pessoal e privada a moldou como política, há dez anos: da maternidade ao feminismo.