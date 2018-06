Pub

O presidente americano quer que a União Europeia deixe cair as barreiras a produtos americanos.

Donald Trump voltou ao ataque. O presidente americano ameaçou criar uma taxa aduaneira de 20% sobre as importações de carros produzidos na União Europeia a não ser que o bloco económico quere as barreiras e as taxas sobre produtos americanos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia