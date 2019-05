Trotinetes da Flash chegam a Matosinhos e entram em projeto do CEiiA

Matosinhos é a oitava cidade a receber as trotinetes elétricas partilhadas da Flash. O arranque das operações vai ser assinalado esta segunda-feira à tarde nesta cidade do Norte com o anúncio da integração da plataforma alemã de micromobilidade à plataforma AYR, de gestão de sustentabilidade das cidades e que foi desenvolvida pelo CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto.

