Tripulantes de cabine da Ryanair vão fazer greve em Portugal este verão

Ryanair com 12,6 milhões de passageiros em junho

Os tripulantes de cabine da Ryanair vão fazer greve em Portugal, Espanha, Itália e Bélgica este verão. As datas para a ação de protesto vão ser anunciadas esta quinta-feira, revelou um representante do sindicato espanhol, citado pela Reuters, depois de as autoridades italianas terem dado a sua aprovação.

Antonio Escobar, da estrutura sindical espanhola SITCPLA, afirmou que é possível que outros países possam aderir a esta paralisação europeia da companhia área de baixo custo. A notícia surge um dia depois de os pilotos da Ryanair da Irlanda terem anunciado uma greve de 24 horas para 12 de julho.

Reinvindicam "salários dignos" e melhores condições de trabalho

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os representantes dos tripulantes de cabine das bases europeia e norte-africanas da Ryanair divulgaram uma lista com 34 exigências à empresa. Reinvindicam, por exemplo, "salários dignos", melhores condições de trabalho e contratos laborais tendo em conta as lei do país onde operam e não da Irlanda, onde a empresa esta sediada.

Os Tripulantes de Cabine Unidos (CCU na sigla em inglês), que representam mais de cinco mil trabalhadores, avisaram que podem entrar em greve no final de julho ou no início de agosto.