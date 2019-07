Tripulantes conhecem hoje resultado dos testes aos novos aviões da TAP

A TAP reúne-se nesta quinta-feira com o sindicato dos tripulantes para apresentar os resultados dos medidores de qualidade do ar instalados nos aviões A330 neo comprados à Airbus, revelou Luciana Passo, presidente do SNPVAC, em declarações ao DN/Dinheiro Vivo.

A apresentação destes dados, obtidos através de aerotracers, surge na sequência das ações inspetivas que a TAP e a Airbus têm realizado depois de alguns tripulantes terem manifestado sintomas de mal-estar relacionados com enjoos, vómitos e tonturas, nos novos aviões A330-900 neo. A companhia aérea não avança com pormenores, limitando-se a dizer que "mantém frequentemente reuniões de trabalho com os sindicatos".

"A apresentação dos resultados obtidos por estes medidores servirá para avançar com as chamadas medidas mitigadoras" já discutidas nesta terça-feira em reunião com a administração da TAP, explica Luciana Passo. No entanto, não quis avançar que medidas estariam em cima da mesa, depois de, como o DN/Dinheiro Vivo adiantou na segunda-feira, a Airbus já ter avançado com correções em terra e na descolagem para o cheiro a óleo oriundo do sistema de ar condicionado e do arranque do motor.

A companhia aérea, citada pela Lusa, diz que "dos 20 voos realizados com o aerotracer instalado em apenas dois foram registados episódios pontuais de cheiros" identificados, mas "em níveis residuais", que estão muito abaixo dos valores limite de referência em termos de qualidade do ar da cabina.

A TAP reforça, seja como for, que os aviões em causa são seguros para a saúde de tripulantes, pilotos e passageiros, não havendo ar nocivo dentro da cabina. O mesmo já disse a Airbus, sublinhando ainda que não existe qualquer correlação entre os cheiros e os enjoos reportados pelos tripulantes e pilotos.