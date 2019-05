Três startups portuguesas distinguidas no Digital Health Forum da U.Porto

Terminou ontem, na Universidade do Porto, o primeiro Digital Health Forum realizado em Portugal e dele saíram distinguidas 10 startups, três das quais portuguesas, com ideias de negócios na área da saúde digital e tecnologia médica. O evento internacional, coorganizado pela Tech Tour e pelo Santander Universidades, juntou durante dois dias, na Porto Business School, responsáveis de dezenas de startups desta área com potenciais investidores. Marcos Soares Ribeiro, diretor-coordenador do Santander Universidades acompanhou o primeiro dia do evento e afirmou-se surpreendido com os níveis de inovação e tecnologia presentes no evento.

