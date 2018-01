Pub

Prevê-se que os cartões Lisboa Viva, Viva Viagem/7 Colinas e Andante não sofram aumentos

O preço dos bilhetes dos transportes públicos sofre a partir de hoje um aumento de até 2,5%, e todas as crianças e jovens vão beneficiar de um desconto de 25% nos passes mensais.

De acordo com um despacho do Governo, a atualização a aplicar na tarifa de cada título de transporte não pode ser superior a 2,5% sobre a tarifa atual, prevendo-se que os cartões Lisboa Viva, Viva Viagem/7 Colinas e Andante não sofram aumentos.

Já para os transportes coletivos rodoviários interurbanos de passageiros em percursos inferiores a 50 quilómetros (Rodoviária) e para os transportes coletivos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto - Carris e STCP, transportes fluviais, e comboios urbanos e suburbanos em percursos inferiores a 50 quilómetros - foi fixada em 2% a percentagem máxima de aumento médio.

A partir de hoje também todas as crianças e jovens, dos 04 aos 18 anos, vão beneficiar de um desconto de 25% nos passes mensais, "sem prejuízo dos descontos superiores já previstos para os estudantes beneficiários de ação social".

O alargamento do desconto de 25% sobre o preço do passe "4-18 @escola.tp" a todas as pessoas com idades entre os 04 e os 18 anos, mesmo as que não têm apoio social, consta no Orçamento do Estado para 2018.

Neste âmbito, as crianças e jovens que beneficiam de ação social vão manter os "descontos superiores já previstos", nomeadamente o desconto de 60% aos estudantes beneficiários do escalão "A" da ação social escolar.

Também o passe "sub23 @superior.tp", dirigido a todos os estudantes do ensino superior até aos 23 anos, foi alargado aos serviços de transporte coletivo de passageiros autorizados ou concessionados pelos organismos da administração central e regional, bem como aos serviços de transporte de iniciativa dos municípios, com um benefício igualmente de 23%.

Além disso, foi alargada a idade até à qual os estudantes de Medicina e de Arquitetura podem beneficiar deste título de transporte - até aos 24 anos.

Os descontos aplicados ao passe "sub23@superior.tp" são de 60% para os estudantes beneficiários da ação social direta no ensino superior e de 25% para os restantes estudantes do ensino superior.