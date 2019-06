Trabalhadores do Fisco receberam bónus mensal de 400 euros em 2018

Em 2018, o Fisco gastou 68 milhões de euros com suplementos pagos aos seus trabalhadores através do Fundo de Estabilização Tributário (FET), fundo que é alimentado através de uma parte da cobrança coerciva de impostos, escreve o Negócios esta sexta-feira. Feitas as contas, todos os 11 mil funcionários, quer tenham ou não funções de cobrança, receberam, em média, um extra de 400 euros por mês no ano passado.

