Os trabalhadores da CP -- Comboios de Portugal vão cumprir um dia de greve em 19 de fevereiro, segundo um pré-aviso apresentado pelos sindicatos não subscritores do recente acordo de regulamento de carreiras na empresa.

De acordo com a informação disponível no 'site' do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), o pré-aviso abrange todos os funcionários "para o período 00:00 e as 24:00 do dia 19 de fevereiro de 2018" e esperam-se consequências em 18 e em 20 de fevereiro.

"Apesar de a greve abranger o período de dia 19, a mesma terá implicações no dia anterior e no dia seguinte, já que abrange também" funcionários que iniciem o turno no dia 18 e terminem depois das 00:00 do dia 19 de fevereiro, bem como os que iniciem no dia 19 e terminem depois das 00:00 de dia 20 de fevereiro.

"A greve tem como objetivo a negociação efetiva de um regulamento de carreiras que dignifique e valorize os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal, EPE, com baixos salários, reduzindo de forma efetiva as desigualdades salariais existentes, em vez de as aumentar enormemente", segundo o SNTSF.