No todo, são afetados cerca de 36 mil postos de trabalho. Empresa tem uma dívida de 6,5 mil milhões euros

A conhecida cadeia de lojas de brinquedos Toys 'R' Us vai fechar todas as lojas nos EUA e no Reino Unido. Ao todo, vão fechar cerca de 900 lojas e são afetados aproximadamente 36 mil postos de trabalho.

Seis meses depois de ter feito um pedido de insolvência devido à elevada dívida. A empresa tem uma dívida de cerca de 8 mil milhões de dólares (aproximadamente 6,5 mil milhões de euros) e, segundo o Washington Post, vai mesmo fechar operações nos EUA após 60 anos de negócio.

O jornal norte-americano, que cita fonte próxima do assunto, especifica que, só nos EUA, vão fechar 800 lojas e serão afetados 33 mil postos de trabalho, O fecho das lojas deverá acontecer de forma faseada, acrescenta a mesma fonte.

Já o Guardian explica que, no Reino Unido, o fecho de 100 lojas afeta 3 mil postos de trabalho. Será estendido um período de descontos e a empresa aconselha os clientes a "tirarem vantagem das ofertas enquanto há stock".

Cerca de 25 lojas fecham já amanhã, quinta-feira, 15 de março, com os restantes encerramentos a acontecerem num período de seis semanas.