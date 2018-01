Pub

As primeiras lojas vão fechar as portas já em fevereiro, devendo o processo estar concluído até meados de abril

A Toys "R" Us vai encerrar uma em cada cinco lojas nos Estados Unidos. No total, vão desaparecer 180 lojas da gigante dos brinquedos que pediu insolvência em setembro do ano passado.

