Com os novos funcionários a empresa fica com 670 pessoas até ao final do ano.

A loja de brinquedos Toys "R" Us anunciou que contratou perto de 400 pessoas para reforçar a equipa durante o Natal. Em comunicado a empresa adianta que estas novas contratações representam um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado.

