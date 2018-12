Tomás Correia venceu no Montepio, mas incerteza vai continuar

Venceu as eleições e continua como presidente da maior mutualista do país, pela quarta vez consecutiva. Mas o fim do processo eleitoral para o próximo triénio marca apenas o início de um novo desafio para António Tomás Correia: passar nos testes de idoneidade do seu novo supervisor financeiro, a ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Tomás Correia, que preside aos destinos da Associação Mutualista Montepio Geral há mais de uma década, tem processos em curso no Banco de Portugal e na justiça.

