O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, em grande entrevista, diz que está para breve a entrada de novos acionistas na Caixa Económica

A Associação Mutualista Montepio (AMM) vai pedir uma inspeção tributária voluntária à autoridade fiscal, anuncia António Tomás Correia. Sobre a Caixa Económica Geral, está para breve a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de outras instituições no seu capital, comprando até 2% do banco por cerca de 45 milhões de euros. O banco será liderado por Carlos Tavares. A lista com os novos órgãos sociais já teve o "sim" do Banco de Portugal (BdP). Ontem foi a reunião do conselho geral da AMM para aprovar os novos nomes, que poderão tomar posse já na segunda-feira.

