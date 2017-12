Pub

Agência abre as portas em dezembro para acolher jantares preparados por refugiados. Querem o seu apoio para ajudar mais

Há cerca de três meses, os sócios da agência de publicidade The Hotel foram almoçar à associação Renovar a Mouraria, em Lisboa. Menu? Pratos cozinhados, com a orientação do chef Nuno Bergonse, por refugiados da Síria e da Eritreia no âmbito do projeto Marhaba. "A primeira coisa que pensámos é vamos abrir um restaurante. Mas, como somos uma agência, achámos que o melhor era ceder o The Hall, o nosso espaço de ativação de marcas, para receber o Marhaba", conta Mafalda Quintela, sócia do The Hotel. Nasce assim Marhaba Kitchen - All You Can Help, em que todas as quintas, sextas e sábados até 16 de dezembro, a agência abre pelas 20 horas as suas portas a jantares.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia