Primeiro-ministro de Itália desde 1922, autodesignando-se Duce desde 1925, Benito Mussolini deu uma entrevista ao jornalista António Ferro, publicada no DN de 6 de dezembro de 1926. Fascista, vivia uma época de apoio popular por causa das obras públicas. Estava longe de se imaginar que um dia levaria a Itália para o Eixo, fazendo-a aliada da Alemanha nazi. Mussolini esteve no poder até 1943 e foi executado por resistentes antifascistas italianos em abril de 1945, já perto do final da Segunda Guerra Mundial.