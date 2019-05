Tesouro volta a contar com certificados para o financiamento

Os certificados de Aforro e do Tesouro não eram uma das armas do Estado para o financiamento deste ano. O governo previa que os portugueses retirassem dinheiro desses produtos de poupança. Mas nos primeiros quatro meses do ano investiram, líquidos de resgates, uma média de 3,3 milhões por dia nestes produtos.

