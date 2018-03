Pub

O Tesouro financiou-se em 1250 milhões de de euros em títulos a dez e a 27 anos com juros mais baixos.

Portugal regressou aos mercados de dívida de longo prazo e conseguiu financiar-se a custos mais baixos. No total, o Tesouro angariou 1250 milhões de euros no duplo leilão de Obrigações do Tesouro (OT) a dez e a 27 anos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia