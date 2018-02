Pub

Escolheram Coruche para instalara a primeira fábrica de telemóveis portugueses. Porquê?

Coruche está localizado perto das principais autoestradas que nos ligam à Europa e o transporte dos nossos produtos será por via terrestre; fica a 45/50 minutos do aeroporto, e os componentes de que vamos necessitar chegam por via aérea e os telemóveis, quando estiverem prontos, serão enviados por essa via para todo o mundo. Coruche é a capital mundial da cortiça. Faz sentido para nós, que estamos a apostar muito na cortiça e no casamento com os telemóveis, estar aqui.

A Iki Mobile existe desde 2016. Porquê apostar numa fábrica e não operar como até aqui?

Comercialmente, ter um produto made in Portugal, com insígnia europeia, é símbolo de qualidade, uma garantia. Queremos jogar em casa, estar perto do que estamos a produzir, porque sentimos que quando conseguimos tocar na matéria-prima, conseguimos um produto mais perfeito e temos mais confiança para ter sucesso. Portugal está mais próximo do mercado africano, mais próximo do americano do que se estivéssemos da China, perto do árabe e da Europa, que é dos mercados mais importantes da Iki Mobile.

Portugal não tem tradição na produção de telemóveis. Que desafios impôs?

Os desafios foram ao nível de know-how, não havia. Temos pessoas de outros países, nomeadamente chineses, que estão a passar esse know-how aos portugueses que estão aqui a trabalhar. A aquisição destas máquinas não foi fácil, muitas delas foram fabricadas para nós, pois uma coisa é o fabrico normal de telemóveis e outra é fabricar um telemóvel que tem uma componente de cortiça.

Qual o investimento e qual o contributo do Portugal 2020?

Fizemos duas candidaturas - internacionalização (95% das vendas vão para o exterior) e inovação produtiva - ainda não foram aprovadas. Se forem aprovadas, serão muito bem-vindas, havemos de as aproveitar da melhor forma possível, internacionalizando ainda mais. O investimento é de 1,6 milhões de euros.