Criada em 1895 a marca Swarovski tem mais de 2800 lojas espalhadas por 170 países. Victoria é uma das herdeiras deste império.

Tem 24 anos, é cantora, bailarina, tem uma marca de roupa e é jurada num concurso de televisão. Casou-se no verão passado naquele que foi considerado o casamento mais extravagante do ano. Chama-se Victoria e é a herdeira do império Swarovski, a conhecida marca de joalharia de luxo.

