Telecomunicações geram 12 mil queixas até abril na Deco

É o setor campeão das reclamações em Portugal e os números da Deco até final de abril dão sinais de que, em 2019, as telecomunicações deverão continuar no pódio: 11 961 participações. No ano passado, a Associação de Defesa do Consumidor recebeu um total de cerca de 35 mil reclamações, menos 17,44% do que um ano antes, mas mais de 20 mil só até junho.

