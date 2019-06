Teixeira dos Santos: “O meu dever era não interferir” na CGD

Fernando Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças do governo de José Sócrates, afirmou esta quarta-feira que o seu dever “era não interferir” na gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e frisou que “nunca foi solicitada qualquer intervenção do Ministério das Finanças” em situações relacionadas com o banco público.

