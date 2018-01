Pub

No mês passado, a revista científica Science Advances publicou um artigo sobre o aumento da luminosidade no nosso planeta provocado pela iluminação artificial, fruto do aumento da iluminação pública. O conjunto de cientistas, maioritariamente sediados na Europa, alertam para a diminuição da noite e o aumento da poluição luminosa. O artigo teve, felizmente, um forte impacto na imprensa, tendo sido referido em várias peças internacionais e, em Portugal, no jornal Público de 23 de novembro sob o título A luz artificial está a roubar-nos a noite.

