Taxa de desemprego estável em 6,8%

A taxa de desemprego terá estabilizado em julho no valor mais baixo em 16 anos. O Instituto Nacional de Estatística estima que este indicador tenha ficado em 6,8%, o mesmo nível de junho. Apesar de há um mês ter projetado uma taxa de 6,7% para esse mês, o INE reviu agora em alta o valor da taxa.

"A taxa de desemprego de junho de 2018 situou-se em 6,8%, menos 0,2 pontos percentuais (p.p.) que no mês anterior, menos 0,7 p.p. em relação a três meses antes e menos 2,3 p.p. que no mesmo mês de 2017. Aquele valor representa uma revisão em alta, de 0,1 p.p., da estimativa provisória divulgada há um mês. Desde setembro de 2002 que não era observada uma taxa de desemprego tão baixa", refere o INE num comunicado divulgado esta quinta-feira. Para o mês de julho a estimativa provisória mantém-se em 6,8%. Apesar da descida até mínimos de 16 anos, o desemprego jovem terá voltado a aumentar. "As taxas de desemprego dos jovens e dos adultos foram estimadas em 20,3% e 5,8% respetivamente. A primeira aumentou 0,6 p.p. em relação ao mês precedente, enquanto a segunda se manteve inalterada", refere o INE.

O instituto de estatísticas estima que no total a população desempregada tenha sido de cerca de 353 mil pessoas em julho. "Manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior (junho de 2018) e diminuiu 4,2% (15,5 mil) em relação a três meses antes (abril de 2018) e 23,2% (106,8 mil) em comparação com o mês homólogo".

Já o número de pessoas empregadas terá descido em 7600 no mês de julho face a junho. Terá sido de cerca de 4,8 milhões de pessoas. Apesar da queda ligeira em relação ao mês anterior esse número representa um aumento de "0,3% (14,3 mil) em relação a três meses antes (abril de 2018) e 2,1% (100,4 mil) em comparação com o mesmo mês de 2017". Atualizada às 11:22 com mais informação

