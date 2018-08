Taxa de desemprego de junho é a mais baixa desde setembro de 2002

Cristas defende que descida do desemprego vai "à boleia da reforma laboral" de PSD e CDS

Dados do desemprego refletem "evolução mais positiva de toda a legislatura" - Vieira da Silva

Queda do desemprego é positiva mas precariedade continua a aumentar - CGTP

A taxa de desemprego desceu para 6,8% em junho, quer em termos homólogos quer em cadeia, sendo a mais baixa desde setembro de 2002, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A taxa de desemprego de junho de 2018 situou-se em 6,8%, menos 0,2 pontos percentuais que no mês anterior, menos 0,7 pontos percentuais em relação a três meses antes e menos 2,3 pontos percentuais que no mesmo mês de 2017", refere a estimativa mensal de emprego e desemprego do INE.

"Aquele valor representa uma revisão em alta, de 0,1 pontos percentuais, da estimativa provisória divulgada há um mês", prossegue o INE, adiantando que "desde setembro de 2002 que não era observada uma taxa de desemprego tão baixa".

O INE estima que a população desempregada ronde as 353 mil pessoas durante o mês de julho.