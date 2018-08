TAP negoceia fim das 'borlas' ao governo

A TAP vai deixar de oferecer viagens aos membros do governo ou proceder ao upgrade de bilhetes para executiva e está a estudar uma solução que passe por tarifas especiais ou pacotes de desconto, notícia esta quinta-feira o Jornal de Negócios.

"A TAP está a trabalhar com o governo no estabelecimento de novas regras sobre as condições a aplicar nas viagens de servidores públicos, a adotar proximamente", disse fonte da companhia área (detida em 50% pelo Estado) ao jornal, sendo que o fim das "borlas" é um ponto assente.

O argumento da companhia aérea, liderada por Antonoaldo Neves, para proceder à renegociação das condições com o governo prende-se com o facto de esta ser uma empresa privada. Do lado do executivo, negociação está nas mãos do Ministério das Infraestruturas, de Pedro Marques.

É normal que os membros dos governos sejam dispensados do pagamento de bilhete nas deslocações oficiais na TAP, sendo que outros representantes, como diplomatas, beneficiam de upgrades para classe executiva, escreve o jornal.