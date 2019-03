TAP. Fundo que compra participação dos chineses é de David Neeleman

David Neeleman acaba de reforçar a sua posição na TAP. O norte-americano, parceiro de Humberto Pedrosa, é o dono da Global Airlines Ventures LLC, a empresa norte-americana que comprou parte da participação agora vendida pelos acionistas chineses da HNA. A Azul também reforçou a sua posição.

"Este reforço do seu investimento demonstra a confiança que os investidores privados têm no crescimento sustentado da TAP e na capacidade da gestão em continuar a implementar o plano estratégico delineado na privatização, implementando as medidas necessárias para continuar o processo de transformação da TAP numa empresa com padrões de excelência na indústria da aviação", diz o acionista em comunicado.

