TAP é a primeira do companhia do mundo a receber o novo Airbus A330-neo

A TAP já recebeu o primeiro Airbus A330-Neo, sendo a primeira operadora do mundo a estrear o novo modelo. Até ao final do ano, a companhia aérea portuguesa espera ter mais 36 novas aeronaves e abrir 14 novos destinos.

O novo modelo tem, segundo a TAP, mais potência, com um aumento da extensão das asas para 64 metros, um novo motor Rolls-Royce Trent que permitem voar mais 400 milhar náuticas do que os atuais A330. Além disso, o aparelho é mais eficiente, com menos poluição sonora, graças à tecnologia de redução de ruído, e menos 14% de consumo de combustível por assento.

O interior do novo avião é também mais cómodo e confortável: luz ambiente LED com variação de cores, sistema de entretenimento de última geração e Internet e casas de banho com luz e som ambiente, dispensador de aroma e superfícies antibacterianas. A nova cabina tem também mais espaço, com compartimentos de bagagem 66% maiores e cadeiras mais ergonómicas e espaçosas em Económica.