TAP com prejuízos 118 de milhões. "2018 foi um ano extremamente desafiante"

Os alertas já tinham tido eco na imprensa e esta sexta-feira a apresentação de resultados confirmou. A TAP teve prejuízos líquidos de 118 milhões de euros. No ano passado, o grupo tinha registado um resultado líquido na ordem dos 21 milhões de euros, sendo que a TAP tinha tido lucros na casa dos 100 milhões.

"2018 foi um ano extremamente desafiante para a TAP", disse Antonoaldo Neves, CEO da TAP, na conferência de imprensa de apresentação de resultados. As receitas da empresa aumentaram 9,1% para 3.251 milhões de euros. No ano passado, foram transportados 15,8 milhões de passageiros. A receita das passagens aumentou 8,2% fruto do aumento da oferta e abertura de novos mercados.

No ano passado, a transportadora aérea conseguiu consolidar o mercado norte-americano, que já representa uma fatia importante para a empresa. O mercado europeu cresceu cerca de 11% para 9.647 milhões de euros, enquanto o mercado da América Latina expandiu 7% para 1.768 milhões de euros. "A TAP não pode depender apenas de um mercado. Vamos acabar com a dependência de apenas um mercado. A TAP nunca lançou 17 novas rotas em apenas um ano. O ano passado a nossa equipa foi capaz de lançar 17 rotas. É extraordinário. Os resultados que vamos colher em 2019 foram lançado em 2018", defendeu o CEO.

