Talkdesk quer 250 engenheiros no novo escritório do Porto

A Talkdesk, unicórnio fundado por portugueses e especializado no desenvolvimento de software baseado na nuvem para call centers, ambiciona fechar o ano com uma equipa de 200 engenheiros no novo escritório do Porto. A startup prepara-se assim para mais do que duplicar o número de profissionais na sua delegação na cidade, mas o objetivo é conseguir reunir a curto prazo uma massa crítica de 250 engenheiros até 2020. Espaço é o que não falta nos dois andares que arrendou no centro da Invicta.

