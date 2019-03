Talkdesk admite abrir mais centros de inovação fora das grandes cidades

Fernando Haddad, se ganhar a eleição, será o último ator a juntar-se a um dos períodos mais ricos da história do Brasil, que vem merecendo teses, livros, documentários, filmes e séries, e que já conta, aconteça o que acontecer nos dias 7 e 28 de outubro, com Jair Bolsonaro no elenco. Antes deles, Dilma Rousseff, Aécio Neves, Michel Temer, Eduardo Cunha, Lula da Silva e Sergio Moro foram protagonistas.