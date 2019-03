O número de poderes políticos personalizados, que no século passado apareceram à esquerda e à direita dos regimes ditatoriais, com a designação genérica de fascismo e sovietismo em conflito, levaram Claude Lefort a usar as expressões "egocracia", esta herdada de Soljénitsyne, e "idiocracia", que juntam ao "culto da personalidade" a lex animata do titular do poder, que, por inspiração, se assegurava a excelência da conduta política pessoal.