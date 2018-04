Pub

Rumores do mercado dão como certo o acordo tripartido em Portugal e Espanha. Cadeia diz que avalia todas as opções.

Primeiro foram os grupos franceses Auchan e Casino a anunciarem a criação de uma central de compras conjunta em todos os países onde estão presentes. Logo a seguir, Intermarché e o grupo Dia Portugal deram conta do fim da Cindia, a central que haviam criado em 2015. Os rumores no mercado não se fizeram esperar, apontando o Dia como candidato, em Portugal e Espanha, à nova plataforma da Auchan. Pedro Cid, diretor-geral da Auchan em Portugal, não confirma nem desmente. O Dia diz que "é demasiado cedo", mas que avalia "todas as opções que possam ser interessantes."

