Super Bock condenada a pagar mais de 24 milhões de euros

A Super Bock foi condenada pela Autoridade da Concorrência (AdC) a pagar mais de 24 milhões de euros. Além da empresa, a Super Bock Bebidas S.A, a AdC condenou um administrador e um diretor da companhia ao pagamento de coimas por fixação de preços mínimos "e outras condições de transação aplicáveis à revenda dos seus produtos a hotéis, restaurantes e cafés durante mais de dez anos" .

De acordo com o comunicado do regulador, as infrações ocorreram entre 2006 e 2017. Para a AdC, "a interferência de um fornecedor na determinação dos preços e outras condições de transação praticados por distribuidores independentes, que adquirem os seus produtos para revenda, restringe a capacidade destes competirem entre si". Uma prática que, explica a AdC, "elimina a concorrência pelo preço dos produtos, em prejuízo dos consumidores, que ficam limitados nas suas opções de escolha e deixam de poder beneficiar de produtos a preços reduzidos".

Nesse sentido, conclui a AdC, esta prática da Super Bock é "suscetível de prejudicar de forma direta e imediata o bem-estar dos consumidores". "Constitui uma restrição grave da concorrência, proibida pelo n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 (Lei da Concorrência) e pelo n.º 1 do artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia", lê-se no comunicado.

A condenação ao pagamento de coimas por parte da empresa de bebidas resulta de um processo que foi aberto em junho de 2016, "na sequência de duas denúncias de ex-distribuidores da Super Bock", tendo a AdC procedido em 2017 a buscas e apreensões nas instalações da empresa.