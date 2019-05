Startup britânica de gestão de alojamento local reforça equipa em Portugal

A Hostmaker, startup britânica de gestão de propriedades em arrendamento local, apresentou a sua nova equipa em Portugal. Para assumir a direção geral no país, a empresa chamou a indiana Leeneshwari Makhijani, que deixou a liderança de novos mercados para vir substituir Inês Nobre. Marta Salgado, que já fazia parte do departamento português, subiu a seu braço direito, para ajudar na gestão de equipas e na coordenação com os proprietários.

