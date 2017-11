Pub

A Startup Braga abriu as inscrições para a quinta edição do seu programa de aceleração. A organização liderada por Carlos Oliveira procura startups nas áreas da economia digital, tecnologias médicas e nanotecnologia. Para esta edição, a Startup Braga reserva algumas novidades e garante que vários projetos vão receber investimento no final do programa.

